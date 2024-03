Unbekannte werfen China-Böller in einen Hof

Gleich zweimal haben Unbekannte in Reichertshofen Böller in einen Hof geworfen. Dabei wurde ein Schaden von rund 500 Euro verursacht.

Gleich zweimal bekam ein Anwohner in der Lessingstraße in Reichertshofen ungebetenen Besuch von bislang unbekannten Tätern. Diese warfen laut Polizei mehrere China-Böller in den Hof des Anwesens, wobei eine Überdachung aus Plexiglas beschädigt wurde. Zudem entstand eine Beschädigung am Briefkasten, außerdem wurde der Innenhof verunreinigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Die Polizei in Geisenfeld ermittelt wegen der China-Böller

Ein konkreter Tatverdacht besteht allerdings bislang nicht. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen, die sich am 24. Februar und in der Nacht auf Samstag ereignet haben, dürfte als wahrscheinlich anzusehen sein. Zeugen sollen sich mit der Polizei Geisenfeld in Verbindung setzen. (AZ)