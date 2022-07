Rennertshofen

vor 18 Min.

Georg Guggemos: „Was waren das schöne Jahre“

Nach dem Gottesdienst führte Georg Guggemos viele Gespräche mit den Menschen aus seiner Pfarrgemeinde und lud alle an seinen neuen Wirkungsort am Forggensee ein.

Plus Pfarrer Georg Guggemos verlässt seine Pfarrgemeinde und verabschiedet sicham Donnerstag von seinen Kirchenmitgliedern in Rennertshofen.

Von Manfred Dittenhofer

Noch nie seien so viele Besucher an einem Donnerstag im Gottesdienst gewesen, freute sich Pfarrer Georg Guggemos bei seiner letzten Messe in der Rennertshofener Kirche St. Johann Baptist. Nach elf Jahren verlässt der Priester die Pfarreiengemeinschaft Urdonautal in Richtung Forggensee. Am Donnerstagabend hieß es für die Gläubigen der Pfarrei Johannes der Täufer Abschied nehmen von ihrem Pfarrer, der ihnen richtig ans Herz gewachsen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen