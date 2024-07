Aktenzeichen XY: Kripo erhält 30 Hinweise zu vermisstem Lehrer

Nach der Ausstrahlung der Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ am Mittwochabend sind bei Kriminalpolizei Ingolstadt bisher 30 Hinweise eingegangen, die möglicherweise neuen Schwung in die Ermittlungen zum vermissten Lehrer aus Trugenhofen bringen könnten. Schon am Ende der Sendung hieß es, dass in Ingolstadt „die Telefone glühen“ würden.

Wie Polizeihauptkommissar Michael Graf auf Nachfrage dieser Redaktion erklärt, werden die Hinweise nun gesammelt. „Bisher ist eine klare, heiße Spur nicht dabei.“ Konkret bat Kripo vor allem um Hinweise nach den Fahrzeugen Helmut Strigls. Wer hat den blauen BMW und des Autoanhängers mit orangener Plane

Icon Vergrößern Mit diesem Foto - vermutlich aus dem Jahr 2013 - sucht die Polizei nach Helmut Strigl aus Trugenhofen. Foto: Polizei Icon Schließen Schließen Mit diesem Foto - vermutlich aus dem Jahr 2013 - sucht die Polizei nach Helmut Strigl aus Trugenhofen. Foto: Polizei

Helmut Strigl war bei seinem Verschwinden 64 Jahre alt, er ist 1,83 Meter groß, war zuletzt von untersetztem Körperbau, trug eine Brille und einen Oberlippenbart.

Wer hat den blauen BMW oder den Autoanhänger von Helmut Strigl gesehen?

Gesucht werden auch Hinweise zum verschwundenen Auto (Kennzeichen ND-HA36; Fahrzeug: BMW, 318i, Limousine, Montegablau metallic, BJ 2011, Modellcode PF51) oder zum Anhänger mit orangener Plane und Obi-Schriftzug (Kennzeichen ND-G 673). Hat jemand zwischen Juni 2018 und Juni 2019 das Gespann fahren sehen? Hinweise bitte an die Kripo Ingolstadt unter Telefon 0841/93430 oder in jede andere Polizeidienststelle. (AZ)