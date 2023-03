Treffen der Fidelitas: Ein letztes Showtanz-Feuerwerk in dieser Saison

Zehn Faschingsgruppen treffen sich zu einem letzten Showdown in Rennertshofen. Wer die Gunst der Zuschauer am meisten für sich gewinnen konnte.

Ein langer Abend wurde es am vergangenen Samstag, bis die Gewinner des Show-Tanz-Specials der Fidelitas '85 feststanden. Die Rennertshofener hatten eingeladen und so kamen zehn Showtanzgruppen, um sich zu beweisen. Jeder Besucher erhielt am Eingang einen Stimmzettel, denn eben nur diese entschieden die Gewinner.

Dance Venture Egweil startete mit einem Spiel von Gut und Böse nach dem Motto "Im Bann der Griechischen Götter". Überhaupt hatte jede Showtanzgruppe ein Motto dabei und so erlebten die Zuschauer ein Schachspiel der "Euphoria" Weidorf, eine Flugreise zur Südsee des CCK Königsbrunn, etwas Discofeeling mit vielen Emotionen der "Mannequinz" Genderkingen und mexikanischen Schwung mit der IFD Donauwörth.

"Dance Passion" Ingolstadt zeigte in Rennertshofen beinahe ein Theaterstück

Die Nachbarsgarde Konwella verzauberte die Zuschauer mit "Magic Miracles" und tanzte unter anderem mit Regenschirmen über die Bühne. Besonders an diesem Abend war der Auftritt der "Dance Passion" Ingolstadt. Sie führten schon fast ein Theaterstück auf, mit ihrer Interpretation von "König der Löwen".

Nicht nur den jüngsten Altersdurchschnitt, sondern auch einen etwas anderen Stil hatte die Breakdance Gruppe "Why Not" aus Wagenhofen. Es war also ein abwechslungsreicher Abend und eine schwere Entscheidung für die Besucher, denn jede Gruppe hatte auf ihre Weise eine großartige Show geliefert, mit tollen Kostümen und viel Einfallsreichtum.

Auch die "Dance Explosion" Mertingen begeisterte mit leuchtenden Schneeflocken zum Thema "Eiszeit" und wurde deshalb auch verdient Gewinner dieses Abends. Die "Hechtonia" Berching entführte auf eine Reise durch die Musikgeschichte, unter anderem in die Zwanzigerjahre und bestieg damit den 2. Platz. Die griechischen Götter der "Dance Venture" Egweil kamen auf Platz 3.

