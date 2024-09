Vom Schandfleck zum Schmuckstück: Die Rettung von Schloss Bertoldsheim

Der Schlossherr trägt Rot, die Farbe der adeligen Bürger. Wer sich jetzt allerdings einen edlen Zwirn vorstellt, liegt falsch. Das T-Shirt ist ausgewaschen und staubig, die Farbe purer Zufall. Josef Graf Du Moulin Eckart trägt wie so oft Arbeitskleidung, und das nicht nur zur Schau. „Grüß Gott! Der Elektriker ist gerade da“, sagt er. Es ist ein Satz, der vertraut klingt, denn wann immer man mit dem Eigentümer von Schloss Bertoldsheim spricht, sind im Hintergrund Handwerker am Werk. Seit mittlerweile 16 Jahren dauern die Sanierungsarbeiten des Barockschlosses aus dem 18. Jahrhundert, die ursprünglich einmal auf fünf Jahre angesetzt waren. Doch jetzt scheint ein Ende in Sicht.

Claudia Stegmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis