Rennertshofen

vor 18 Min.

Wasserzweckverband sieht die Not mit den Notstromaggregaten

So sieht eine marode Wasserleitung aus. Die Sanierungsmaßnahmen sind eine fortlaufende Aufgabe des Wasserzweckverbandes der Heimberggruppe in Rennertshofen.

Plus Nicht vorhandene Notstromaggregate und explodierende Energiekosten: Der Wasserzweckverband Heimberggruppe in Rennertshofen rüstet sich für Eventualitäten.

Beschaffungsengpässe wohin man schaut. So auch beim Wasserzweckverband Heimberggruppe in Rennertshofen. Der würde die Wasserversorgung gerne besser gegen eventuelle Stromausfälle absichern. Allerdings sind die dafür notwendigen Notstromaggregate momentan nicht zu bekommen. Daher hat sich der Zweckverband, mittlerweile erfolgreich, um gebrauchte Aggregate bemüht. Die allerdings werden von der Regierung nicht bezuschusst. Und auch bei den Energiekosten kommt auf den Zweckverband eine Welle der Erhöhung zu, was sich im kommenden Jahr auch auf die Wasserpreise auswirken dürfte.

