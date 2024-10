Renovierung in vollem Gange: Das passiert derzeit im Bücherturm

Die Renovierung im Neuburger Bücherturm ist in vollem Gange. Die Beleuchtungen werden abgenommen und die Teppiche herausgerissen. Wo vor ein paar Tagen noch die Ausleihtheke stand, ist jetzt absolute Leere, und statt Regalen liegen angehäufte Lampen auf dem Boden. Im ersten Stock entsteht ein neues Kinderparadies, in dem sich die Kleinen willkommen fühlen sollen. Mit Farbe und Pinsel werden Regale und Wände frisch angestrichen und bemalt. Wo Platz gemacht wird, kommen Sitzmöglichkeiten hin. „Wir öffnen uns mehr, gerade den Kindern“, erzählt Bücherei-Leiterin Stefanie Martin, die bei der Arbeit mit anpackt.

Neuburger Bücherturm erhält einen neuen Kinderbereich

Das große Ziel bis zur Neueröffnung am 12. November ist das Willkommenseins-Gefühl zu fördern. „Wir wollen ein Ort für alle sein“, sagt Martin. Neben den Neuerungen in der Kinderabteilung gibt es auch einige im Erdgeschoss, denn dort wird es moderner. Eine neue Ausleihtheke kommt in das linke Eck, hinter die Erhöhung zum Treppenhaus, die Fenster dahinter werden durch Milchglas ersetzt. Außerdem kommen neue Regale, damit das Gesamtbild zusammenpasst. In die Mitte, wo bisher die Ausleihtheke stand, kommt prominent gesetzt eine Leselounge, die sich eindeutig vergrößert. Das soll eine neue Möglichkeit für alle Neuburger sein, ob jung oder alt, sich ein Buch zu schnappen und sich zu entspannen. Die Teppiche im Erdgeschoss und im ersten Stock kommen ganz oder teilweise raus und werden erneuert. Dasselbe gilt auch für die Lampen, diese werden durch neue LED-Leuchten ersetzt, die viel energieeffizienter sind.