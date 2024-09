Suchaktion an der Donau: Zwei Personen werden vermisst

Großeinsatz an der Donau zwischen Neuburg und Bergheim: An der Schlösslwiese sind seit Freitagabend gegen 18 Uhr mehrere Dutzend Rettungskräfte von Feuerwehr, Wasserwacht und THW im Einsatz, um aus der Donau zwei Personen zu retten. Nach ersten Informationen der Polizei sind am späten Nachmittag drei Männer in der Donau geschwommen, zwei davon sind auf Höhe des Überlaufs dann abgetrieben. Ob die Männer nicht oder nicht gut schwimmen konnten, ist nicht bekannt. Ein Mann konnte sich ans Ufer retten, die anderen beiden sind abgetrieben, so die Polizei. Nach ihnen wir derzeit gesucht.

Großeinsatz an der Donau: Rettung von Bootfahrern zwischen Neuburg und Bergheim

Während ein Hubschrauber den Fluss entlang fliegt, wartet ein anderer auf einen möglichen Patienten, der schnell ins nächste Krankenhaus transportiert werden müsste. Auf dem Wasser sind mehrere Boote unterwegs, um die Vermissten zu finden und zu bergen.

Icon Vergrößern Mehrere Boote haben sich an der Schlösslwiese auf den Weg in Richtung Bergheim gemacht. Foto: Winfried Rein Icon Schließen Schließen Mehrere Boote haben sich an der Schlösslwiese auf den Weg in Richtung Bergheim gemacht. Foto: Winfried Rein

Weitere Informationen folgen.