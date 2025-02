Neue Kita in Neuburg ist ein ökologischer Vorzeigebau

Gespannt wandern die Blicke nach oben, als Zimmerer Tobias Rief den Richtspruch samt witzelnden Reimen und geworfenem Bierglas verkündet und damit klar ist: Der Bau der neuen Kita am Donauwörther Berg hat eine wichtige Etappe abgeschlossen, das Dach ist drauf. Bereits ab September sollen hier 64 Kinder toben und spielen - in zwei Krippen- und zwei Kindergartengruppen. Das Gebäude bietet allerdings einige Besonderheiten.

Von außen kaum ersichtlich: Der Bau folgt einer hochmodernen und ökologischen Bauphilosophie, laut Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sei die Kindertagesstätte ein „Pilotprojekt der Nachhaltigkeit“. Hauptrohstoff ist unübersehbar Holz, welches für die Dämmung von Wänden, Decke und Dach eingesetzt wurde. Fundament bildet eine Stahlbetonplatte, der erstmals CO₂-reduzierter Beton beigemischt wurde, darunter befindet sich zur Isolierung Glasschaumschotter aus Altglas. Für den Eigenbedarf produziert die Photovoltaikanlage auf dem Dach grünen Strom, die Wärmeversorgung übernimmt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Eine 460 Quadratmeter große Grünfläche auf dem Dach speichert zusätzlich Regenwasser und leistet einen Beitrag zum Stadtklima.

Suche nach einem Grundstück für die dringend benötigte Kita war eine der großen Herausforderungen

Seit dem Grundstückskauf im April 2018 hat sich viel auf der Fläche am Donauwörther Berg getan. Seit Mai 2023 ist die Kindertagesstätte offiziell in der Trägerschaft des BRK. Gmehling zeigte sich erfreut, dass das Projekt im Zeit- und Kostenplan liegt. Mit insgesamt 5,2 Millionen Euro sei dieses Projekt deutlich teurer als vergleichbare Bauten von Betreuungseinrichtungen. Knapp 1,8 Millionen Euro erwartet die Stadt als Förderung vom Freistaat.

Die Dreiecksform wurde bereits von vielen Seiten kontrovers diskutiert, allerdings ist der Bau dieser Form laut OB das Resultat aus diversen Einschränkungen wie der Grundstücksfläche und -form sowie dem angrenzenden Strommast samt Erdverkabelung. So würde das unkonventionell geformte Bauwerk, den Platz trotz einiger Einschränkungen optimal für sich nutzen.

Neuer Kindergarten in Neuburg: Ab September 2025 gibt es 64 neue Plätze

Innen überzeugt das Gebäude mit einer hellen Atmosphäre samt hohen Wänden und Glaspaneelen, die spitz zulaufenden Ecken verleihen dem Gebäude ein großzügiges Raumgefühl. Glasfenster in der Decke lassen viel Licht ein, allgemein wirkt der Bau sehr modern.

Derzeit wird die Haustechnik installiert. Zum Frühling beginnt der Landschaftsbau im Außenbereich, während parallel der Innenausbau läuft. Kindergartenreferent Matthias Enghuber erinnerte daran, wie schwierig die Standortsuche war. Neben der Größe und Kapazität des Grundstücks hätten auch weitere Faktoren wie die Zugänglichkeit und Lage eine Rolle gespielt. Über ein Dreivierteljahr haben die Verantwortlichen nach dem perfekten Ort für die neue, dringend gebrauchte Kita gesucht.

Kinder, die momentan im Schwalbanger notgedrungen in Containern betreut werden, würden vorrangig in die Kita am Donauwörther Berg umziehen dürfen. Enghuber sieht die Neuburger Kindergartenlandschaft im stetigen Wandel und freut sich über Zuwachs, von anfangs 800 Betreuungsplätzen in Neuburg gäbe es laut ihm heute etwa 1100. Er zeigte sich mit der „einladenden“ Innenarchitektur sehr zufrieden und freut sich auf eine Einweihung mit „ganz viel Gewusel“ im September.