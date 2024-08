Autofahrer betrunken und mit Handy am Steuer erwischt

Ein 48-Jähriger aus Sachsen, der mit seinem Kleintransporter am Montag gegen 11 Uhr auf der A 9 Richtung München fuhr, machte eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt auf sich aufmerksam, weil er kurz vor dem Parkplatz Rohrbach-Ottersried auf den mittleren Fahrstreifen fahrend sein Handy in der Hand hielt und darauf herumtippte. Er wurde deshalb auf den Parkplatz zur Kontrolle angehalten. Da der 48-Jährige nach Alkohol roch, wurde ein Alkotest durchgeführt, teilt die Polizei mit. Da dieser etwa 1,1 Promille ergab, stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden so die Weiterfahrt. Der 48-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht. (AZ)

