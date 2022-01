Rohrenfels

Antrag der Anwohner abgelehnt: Keine 30er-Zone in Ballersdorf

Am Waldweg und am Kirchensteig hätten die Anwohner gerne eine Geschwindigkeitsreduzierung erwirkt. Doch in dem Wohngebiet in Ballersdorf fahren einfach zu wenig Autos.

Von Claudia Stegmann

Die Anwohner der Wohngebiete „Am Waldweg“ und „Am Kirchensteig“ in Ballersdorf hätten sich für ihre Straße eine Zone 30 gewünscht. Grund: Ihrer Meinung nach gibt es zu viele Autofahrer, die in diesem Bereich zu schnell fahren. Erlaubt sind 50 Stundenkilometer. Nach eingehender Diskussion und nach Abwägen verschiedener Möglichkeiten (Tempo 30, Spielstraße), hat sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag mit knapper Mehrheit aber gegen eine Geschwindigkeitsreduzierung entschieden. Hauptargument war, dass das Verkehrsaufkommen in dem Wohngebiet vergleichsweise gering ist, weil dort überwiegend die Anwohner selbst und deren Besucher fahren, und die meisten von ihnen ohnehin deutlich langsamer als die erlaubten 50 km/h fahren. Konkret wurden im Bereich Waldweg 37 Autos am Tag gemessen, von denen 85 Prozent unter 30 km/h fuhren. Am Kirchensteig stellt sich die Situation ganz ähnlich dar. Dort wurden 62 Fahrten am Tag gemessen, die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug in 85 Prozent der Fälle 36 km/h.

