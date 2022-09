Ein Schaden von rund 11.500 Euro ist die Bilanz eines Unfalls zwischen Wagenhofen und Neuburg am Dienstagvormittag.

Wie die Polizei berichtet, war ein 56-Jähriger aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen gegen 9.11 Uhr mit seinem Auto auf dem Sportplatzweg in Wagenhofen in Richtung Augsburger Straße unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 70-Jähriger, ebenfalls aus dem Landkreis, die Augsburger Straße in Wagenhofen in Fahrtrichtung Neuburg.

Auto übersehen: 11.500 Euro Schaden nach Unfall bei Rohrenfels

Der 56-Jährige wollte nach links auf die Augsburger Straße einbiegen, übersah hierbei jedoch den von links kommenden Pkw des 70-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 56-Jährige sowie seine Beifahrerin blieben nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt. Der 70-Jährige wurde dabei laut Polizei leicht verletzt. (AZ)