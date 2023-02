Familie aus Ballersdorf bringt Kinderbücher heraus

Plus Beim Spielen mit den Kindern entstanden die fantasievollen Geschichten, die Axel Burnier und Melinda Horvath nun in einer eigenen Buchreihe verlegen.

Ballersdorf ist Handlungsort einer neuen Kinderbuchreihe. Axel Burnier und Melinda Horvath aus dem Rohrenfelser Ortsteil haben die Reihe und den gleichnamigen Verlag "Mein kleiner Schmetterling" geschrieben und gegründet. Die Inspiration für die Geschichte kam Burnier beim Spielen mit der drei- und fünfjährigen Tochter.