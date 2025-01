Beim Abbiegen kracht es: Unfall in Rohrenfels

Ein 44-jähriger Rohrenfelser hat am Freitagmittag in Rohrenfels einen Unfall ausgelöst.

Der Mann wollte mit seinem Wagen von der Hauptstraße in Rohrenfels und nach links in die Baierner Straße einbiegen. Beim Einbiegen übersah er eine 39-jährige Rohrenfelserin mit ihrem Auto, das gerade von der Baierner Straße nach rechts auf die Hauptstraße einbiegen wollte. Der Mann bog in zu engem Bogen nach links ab und erwischte dabei das andere Fahrzeug.

Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde laut Polizei Neuburg niemand verletzt. Am Wagen der Rohrenfelserin entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro, beim 44-Jährigen von etwa 6000 Euro. Aufgrund des Verstoßes beim Abbiegen muss der Unfallverursacher ein Bußgeld bezahlen. (AZ)