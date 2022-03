Rohrenfels

12:00 Uhr

Bis Juni soll der Solarpark Ballersdorf fertig sein

Plus Der Solarpark in Ballersdorf soll bis Juni fertig sein. Das Projekt ist mittlerweile nicht nur kleiner, sondern wird auch von den Stadtwerken München betrieben.

Von Claudia Stegmann

Seit Anfang März herrscht am südlichen Ortsrand von Ballersdorf geschäftigtes Treiben. Eisenstangen werden in den Boden gerammt, Container aufgestellt und Solarmodule angeliefert. In den nächsten Monaten soll dort ein Solarpark verwirklicht werden, der bereits vor über zwölf Jahren beantragt worden war. Doch seitdem hat sich so manches geändert.

