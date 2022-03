Rohrenfels

14:37 Uhr

Brandursache in Rohrenfels war wohl unsachgemäß entsorgte Asche

In Rohrenfels hat ein Schuppen gebrannt, der ans Wohnhaus angebaut ist.

In Rohrenfels brannte am Sonntag ein Holzverschlag an einem Mehrfamilienhaus. Dadurch entstand hoher Sachschaden. Jetzt scheint die Ursache des Feuers geklärt.