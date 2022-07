Der neue Kirchplatz in Rohrenfels ist eingeweiht

Fast zehn Jahre hat es gedauert, bis die Idee für einen neuen Kirchvorplatz in die Tat umgesetzt wurde. Am Sonntag fand das Vorhaben einen feierlichen Abschluss.

Einen ansprechenden Ort der Begegnung haben die Rohrenfelser im Rahmen der Dorferneuerung aus dem früher trögen und asphaltierten Kirchenvorplatz geschaffen. Einst überwiegend als Parkplatz genutzt, hat er nun ein grüneres, naturnäheres Gesicht bekommen – mit einem wasserspendenden Brunnen, der gerade im Sommer Mensch wie Tier erfrischt, Sitzgelegenheiten, Bäumen, Beeten, hellbeigen Natursteinen und den sogenannten Pavillons, die als Bushäusl dienen, aber auch einfach so als Aufenthaltsort, wie Bürgermeisterin Manuela Heckl nach dem Gottesdienst unter den schattenspendenden Bäumen des Friedhofs anmerkte.

Verziert sind die Pavillons mit bunten Elementen, die der Wagenhofener Künstler Rainer Röschke ebenso geschaffen hat wie die Granitstelen mit den Brunnenfiguren aus Bronze. Sie stellen die Gottesmutter Maria und ihre Verwandte Elisabeth, die Mutter Johannes des Täufers, dar und nehmen damit direkt Bezug zum Patrozinium der Rohrenfelser Pfarrkirche Mariä Heimsuchung. Der Besuch der schwangeren Maria bei Elisabeth, deren Schwangerschaft bereits weiter fortgeschritten war, ist auf dem Altarbild zu sehen. „Und spiegelt sich nun im Brunnen“, begeisterte sich Stadtpfarrer Herbert Kohler, der den Rohrenfelsern bescheinigte, „so etwas Außergewöhnliches habe ich selten gesehen“ – ein kommunaler Platz, neu gestaltet mit Kirchenbezug.

Stadtpfarrer Herbert Kohler und der evangelische Pfarrer Thomas Kelting segneten den Brunnen und den Platz. Foto: Andrea Hammerl

Das sei ausdrücklicher Wunsch der Bürger gewesen, erklärte die Bürgermeisterin. Wie zuvor der Pfarrer betonte auch sie, dass ein Platz für Begegnungen geschaffen werden sollte, getreu des Satzes von Martin Gruber: „Jedes wirkliche Leben ist Begegnung.“

Der evangelische Pfarrer Thomas Kelting hatte zur Begegnung zwischen weltlicher und kirchlicher Gemeinde noch die Ökumene ergänzt. Es sei etwas Besonderes, so unbeschwert und offen einen ökumenischen Gottesdienst feiern zu können – das habe er schon ganz anders erlebt. „Wir hatten einen tollen Arbeitskreis mit über alle Maßen engagierten Mitgliedern“, hob sie vor allem das Engagement der Ehrenamtlichen hervor – neben allen hauptamtlich Beteiligten. Dem Arbeitskreis gehörten Christian und Albert Karpf, Josef Meyer, Elfriede Preschl, Cornelia Kreil, Matthias Artner, Lukas Frank, Siegfried Lindner und Wigbert Kramer an, der das Projekt noch in seiner Amtszeit als Bürgermeister angestoßen hatte.

Der neue Kirchplatz in Rohrenfels hat 690.000 Euro gekostet

690.000 Euro hat die Baumaßnahme gekostet, 65 Prozent der förderfähigen Kosten, nämlich 341.000 Euro, übernimmt der Freistaat Bayern über das Amt für Ländliche Entwicklung. Das war mit Felizitas Baur vertreten, die den Werdegang des Platzes kurz zusammenfasste. 2013 hatten Rohrenfelser ein Seminar in Thierhaupten besucht, aus ihnen rekrutierte der Arbeitskreis, der gemeinsam mit Landschaftsarchitektin Franziska Burlefinger vom Planungsbüro Herb ein Themenkonzept erstellte. Das größte Anliegen der Bürger sei es gewesen, den Kirchenvorplatz in die optische und soziale Mitte des Ortes zu verwandeln. „Solche Orte spielen eine wichtige Rolle im Gemeindeleben“, betonte Felizitas Baur. Daher sei es wichtig, solche Zukunftsorte gemeinsam mit den Bürgern zu gestalten.

Die Kindergartenkinder sangen zum Auftakt des Festgottesdienstes das Lied „Wir laden alle ein“. Foto: Andrea Hammerl

Als nächster Schritt könne nun die Ortsmitte Wagenhofen angegangen werden. Den Rohrenfelsern wünschte sie, diesen wichtigen Ankerpunkt wertschätzen und genießen zu können.

Zwei Botschaften brachte Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert mit: den Dank an die Rohrenfelser, die ganz im Sinne des Freistaates ihr Lebens- und Arbeitsumfeld attraktiv gestaltet hätten. In schwierigen Zeiten müssten sich die Menschen auf ihre Kreativität verlassen können und die entstehe „dort, wo Menschen sich begegnen“. Dann gratulierte er den Bürgern zu ihrem Wappentier, dem Dachs, der ein ausgesprochenes Familientier sei. „Den Dachs zeichnet aus, dass er alte und kranke Tiere nicht ausstößt, sondern im Familienverbund versorgt“, erklärte der passionierte Jäger. Stellvertretende Landrätin Rita Schmidt sah im Rohrenfelser Kirchplatz ein gelungenes Beispiel für eine funktionale Dorfgemeinschaft und dafür, „dass es sich lohnt, sich für sein Lebensumfeld einzusetzen“.