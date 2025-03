Ehrungen beim SV Wagenhofen/Ballersdorf

Im Rahmen der gut besuchten Jahreshauptversammlung des SV Wagenhofen/Ballersdorf wurden langjährige und verdiente Mitglieder geehrt und ausgezeichnet. Im Einzelnen ehrte 1. Vorsitzender Roland Müller folgende Personen. 10 Jahre Mitgliedschaft: Benedikt Felbermeir, Nina Fink, Jesome Noel Wittmann. 20 Jahre: Max Neff, Maximilian Pallmann. 30 Jahre: Alfons Felbermeir jun., Markus Koller, Andre Ruf. 40 Jahre: Christian Eubel, Ulrike Exner, Josef Lösch. 50 Jahre: Johann Reisch. 60 Jahre: Georg Fieger, Michael Pallmann, Theobald Scheuermeyer und 75 Jahre: Johann Hermann. Eine besondere Ehrung erhielt Hubert Pallmann. Er wurde zum Ehrenvorstand ernannt. Hubert Pallmann ist langjähriges Mitglied und war früher aktiver Spieler und Schiedsrichter, sowie ab 1996 im Vereinsausschuss tätig. Ab 2002 bis 2012 war er 10 Jahre als 1. Vorsitzender tätig und hat in dieser Zeit maßgeblich zur Weiterentwicklung des Vereins beigetragen. Neben zahlreichen Veranstaltungen, wie beispielsweise den legendären Rockpartys, bleiben vor allem zwei Großprojekte im Gedächtnis, die in seiner Amtszeit verwirklicht wurden. Im Jahr 2003 wurde das dritte Großspielfeld errichtet und im Jahr 2005 wurde die Sportgaststätte um den Schützenraum erweitert, nachdem der Schützenverein Ballersdorf eine neue Bleibe suchte. Dieser Anbau ermöglicht seither auch die Durchführung größerer Veranstaltungen, wie Faschingsbälle etc.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.