Rohrenfels

21:00 Uhr

Ein Blick nach Rohrenfels: Von neuem Kindergarten bis Mobilfunknetz

Plus Ein neuer Kindergarten, ein neuer Kirchplatz in Wagenhofen und endlich ein Mobilfunknetz: In Rohrenfels tut sich dieses Jahr so manches. Auch der Solarpark in Ballersdorf soll nun gebaut werden.

Von Claudia Stegmann

Am Ende haben selbst die in Bronze gegossenen Frauengesichter einen zufriedenen Ausdruck. Vergessen ist der Disput, der darüber entstand, wie die drei Stelen zueinander stehen und wohin die Blicke der Frauen schweifen sollen. „Der Brunnen ist ein Hingucker“, sagt auch Bürgermeisterin Manuela Heckl. Die Frauenköpfe, die in Anlehnung an die Rohrenfelser Kirche das Fest Mariä Heimsuchung aufgreifen, seien ihrer Meinung nach sehr gelungen. Dass man sich über die richtige Position ihrer Köpfe selbige heißgeredet hat, sei dem Freigeist Rainer Röschkes geschuldet gewesen. Doch am Ende konnten sich alle Beteiligten einigen. „Jetzt ist der Kirchplatz fertig und alles ist adrett gestaltet. Wenn die Kräuterwiese angewachsen ist, wird es richtig schön“, ist sich Manuela Heckl sicher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen