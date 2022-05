Rohrenfels

vor 18 Min.

Ein herzliches Dankeschön für Ehrenamtliche aus Rohrenfels

Plus Die Gemeinde hat erstmals einen Abend ausgerichtet, um die Arbeit von zwölf ehrenamtlich Aktiven zu honorieren. Wer bei der Premieren-Veranstaltung mit dabei war.

Von Claudia Stegmann

Ein lauer Abend, ein Glas Sekt oder ein kühles Bier in der Hand, im lockeren Plausch miteinander: Der Ehrenabend der Gemeinde Rohrenfels am Donnerstag hätte keine bessere Premiere feiern können. Zwölf Bürgerinnen und Bürger hatte Bürgermeisterin Manuela Heckl eingeladen, um sich bei ihnen für ihr Engagement zu bedanken. „Ich freue mich, dass es solche Leute wie euch gibt, die sich für die Gesellschaft einsetzen“, sagte sie – und dass sie es auch so meinte, war in ihrer Stimme nicht zu überhören.

