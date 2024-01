Erlös des Glühwein-Verkaufs geht an guten Zweck

Küchen Kempfle realisierte erstmals einen Glühwein-Stand in Rohrenfels. Die Idee wurde sehr gut angenommen und der Erlös jetzt gespendet.

Eine spontane Idee, viel Geselligkeit und am Ende auch noch eine stattliche Summe für den guten Zweck - das alles war der Glühweinstand der Firma Kempfle Küchen in Rohrenfels. In der Adventszeit 2023 hatten die Geschäftsführung gemeinsam mit den Mitarbeitern das neue Projekt umgesetzt und eine Verkaufshütte aus Holz vor dem Gebäude der Küchenausstellung aufgestellt. Zauberhaft dekoriert und mit einem Angebot an Glühweinspezialitäten und Leckereien wurde der Stand jeden Freitag zum Anziehungspunkt für die Kollegen und für Bewohner aus dem Dorf. Denn ausgeschenkt wurde nicht nur für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern für jeden, der kommen wollte. "Zuletzt waren bestimmt 100 Gäste am Stand", erzählt Simone Kempfle-Kugler, die gemeinsam mit ihrem Vater Max Kempfle und ihrem Bruder Maximilian Kempfle die Geschäfte führt.

Von Beginn an war klar: Jede Spende wird vom Unternehmen verdoppelt. So konnten jetzt insgesamt 4000 Euro an vier wohltätige Organistationen aus der Region im gleichen Maße verteilt werden. Claudia Heinrich (Hospizverein), Barbara Wild (Kartei der Not), Philomena Schlampp und Tatjana Malsam (Neuburger Tafel), Florian Wild und Christoph Spindler (Lions Club Neuburg) nahmen die stellvertretend für ihre Institutionen das Geld entgegen. Gute Nachrichten gibt es zudem für alle, die den Stand verpasst haben. Im Advent 2024 soll die Aktion weitergeführt werden. (AZ)