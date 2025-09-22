Für bessere Zusammenarbeit: Gemeinde Rohrenfels tritt ILE Donaumoos bei

Das Amt für Ländliche Entwicklung hat es als strategisches Planungsinstrument ins Leben gerufen, um Gemeinden zur intensiveren Zusammenarbeit zu bewegen. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen geht es dabei in erster Linie um das Donaumoos und dessen Integrierte Ländliche Entwicklung, kurz ILE. Dem dabei entstehenden Bündnis gehören zwölf Kommunen an. Jüngstes Mitglied ist Rohrenfels, dessen Gemeinderat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für einen Beitritt aussprach.

Bergheim, Burgheim und Rennertshofen sind bei der ILE Donaumoos nicht dabei

Berg im Gau, Ehekirchen, Karlshuld, Karlskron, Königsmoos, Langenmosen, Oberhausen, Weichering sowie die beiden Städte Neuburg und Schrobenhausen und Pöttmes aus dem Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg gehören neben Rohrenfels der ILE an, um die Region Altbayerisches Donaumoos im Verbund nach vorne zu bringen. Bergheim, Burgheim und Rennertshofen sind nicht dabei.

Allerdings konnten sich viele lange Zeit nur schwer vorstellen, wie dies in konkreten Schritten aussehen könnte. Nachdem schon Anfang 2023 ein Seminar in Thierhaupten stattgefunden hatte, an dem Bürgermeisterin Manuela Heckl und ihr Stellvertreter Robert Hartmann teilnahmen, vergingen mehr als zwei Jahre. Zwischenzeitlich brachte das Beratungsbüro KlimaKom etwas Licht ins Dunkel, indem es Handlungsfelder wie soziale Angebote, Zusammenhalt und Versorgung, Wirtschaft, zukunftsfähige Energieversorgung, Umwelt, Landschaftsbild, Naherholung, Land- und Forstwirtschaft, Ernährung, soziales Kapital und innovative Beteiligung entwickelte.

Die ILE Donaumoos ist zunächst als loser Verbund angelegt

Für Rohrenfels geht es vor allem um die Akzeptanz der bereits bestehenden und in diesem Jahr genehmigten Photovoltaikanlagen im Gemeindegebiet oder den Schutz des Wiesenbrüters. Als weitere Möglichkeiten wurden auch die Anschaffung von mobilen Markthütten für Vereine und Organisationen, die Installation kostenloser Trinkwasserspender an stark frequentierten Orten, die Anschaffung einer modularen Pumptrack-Anlage für Rollsportarten wie BMX und Skateboard oder die Installierung einer mobilen Pflegekraft zur Verbesserung der medizinischen Versorgung älterer Menschen ins Spiel gebracht.

Nach Angaben von Geschäftsleiter Stefan Gößl ist die ILE Donaumoos zunächst als loser Verbund angelegt. Die nächsten Schritte sollen erst nach den Kommunalwahlen 2026 erfolgen. Dann soll unter anderem ermittelt werden, welche Fördertöpfe für die Gemeinden bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Verfügung stehen.