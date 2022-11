Rohrenfels

vor 34 Min.

Hat die Gemeinde wirklich kein Platz für regenerative Energie?

Nach einer Analyse des Landesamtes für Umwelt gibt es in der Gemeinde Rohrenfels keinen passenden Platz für Photovoltaikanlagen im Freien.

Plus In Rohrenfels sind die Flächen für Windkraft und Solaranlagen offenbar begrenzt. Das liegt auch am Naturschutz, der offenbar Vorrang vor dem Klimaschutz hat.

Von Claudia Stegmann

Regenerative Energie vor Ort erzeugen – das ist das Gebot der Stunde und wird von der Bundesregierung auch vorangetrieben. Aus diesem Grund sollen die Länder bis Ende 2026 1,1 Prozent ihrer Fläche als sogenannte Vorrangfläche für Windkraft ausweisen. Ab 2033 soll der Anteil dann auf 1,8 Prozent steigen. Werden diese Vorgaben nicht erfüllt, fällt die in Bayern gültige 10H-Regelung.

