Haustüre am Sportheim, Auto und Gartenzaun beschädigt

Zu einer Reihe von Sachbeschädigungen kam es am Wochenende in Rohrenfels. Die Polizei hat einen ersten Verdacht gegen einen Neuburger.

Wegen mehrerer Sachbeschädigungen am Wochenende in Rohrenfels ermittelt derzeit die Polizei. Zunächst wurde am Sportheim des SC Rohrenfels die Doppelverglasung der Hauseingangstüre beschädigt, im weiteren Verlauf der Gartenzaun sowie der Briefkasten an einem nahegelegenen Privatanwesen. Zu guter Letzt wurde laut Polizei ein geparktes Auto angegangen und der Außenspiegel abgetreten.

Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Aufgrund von gesicherten Videoaufzeichnungen besteht den Beamten zufolge ein erster Tatverdacht gegen einen 18-jährigen Mann aus Neuburg.

