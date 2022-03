In einem Schuppen in Rohrenfels bricht ein Feuer aus

Weil der Brand auf das Einfamilienhaus überzugreifen droht, rückt Sonntagfrüh ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten aus. Brandursache noch unklar.

In Rohrenfels hat in der Ringstraße am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr ein Schuppen gebrannt, der an das Wohnhaus angebaut ist. Weil der Brand auf das Einfamilienhaus überzugreifen drohte, rückte zunächst ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten aus Rohrenfels, Wagenhofen, Sinning, Neuburg, Feldkirchen, Hollenbach, Obermaxfeld und Untermaxfeld aus.

Der Brand konnte jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass die meisten alarmierten Kräfte nach kurzer Zeit die Einsatzstelle wieder verlassen haben. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und forscht nun nach der Brandursache. Das Feuer hat teilweise auch das Dach des Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 30.000 Euro geschätzt. (clst)