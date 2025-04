Rohrenfels investiert in die Feuerwehr

Wenn sich eine Gemeinde in Zeiten knapper Kassen dazu durchringt, ein neues Feuerwehrauto zu leisten, dann muss die Notwendigkeit durchaus groß sein. Anders ist es kaum zu erklären, dass sich der Gemeinderat Rohrenfels am Donnerstagabend einstimmig zum Kauf eines Mittleren Löschfahrzeugs (MLF) für die Freiwillige Feuerwehr Rohrenfels zum Gesamtpreis von 330.000 Euro entschloss – auch wenn die Hände angesichts der finanziellen Belastung nur zögerlich nach oben gingen. Denn die Gemeinde muss nach Abzug Zuschüsse noch fast 234.000 Euro auf den Tisch legen, wobei die Summer erst nach der voraussichtlichen Lieferung in eineinhalb bis zwei Jahren fällig sein wird.

