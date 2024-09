Nach langer Diskussion: Rohrenfels genehmigt neuen Solarpark

Lange ist diskutiert worden, bis die Entscheidung fallen konnte, doch nun hat der Rohrenfelser Gemeinderat grünes Licht gegeben für eine neue, große Photovoltaik-Anlage auf dem Gemeindegebiet, genauer: am Rand des Weilers Neustetten. „Vorbehaltlich“, wie die Bürgermeisterin Manuela Heckl in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend betonte. Denn vom Energieversorger, der Firma „Bayernwerk AG“, braucht es noch noch eine Einspeisezusage.

Tim Graser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Solarpark Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rohrenfels Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis