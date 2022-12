Rohrenfelser müssen mehr für ihr Abwasser bezahlen

Ab nächstes Jahr erhöhen sich die Preise für Schmutz- und Niederschlagswasser. Das hat vor allem zwei Gründe.

Die Rohrenfels Bürger müssen ab dem kommenden Jahr mehr für ihr Abwasser bezahlen. Die Schmutzwassergebühr erhöht sich von bisher 2,56 Euro pro Kubikmeter auf 3,82 Euro, die Niederschlagsgebühr von 0,50 Euro pro Quadratmeter auf 0,66 Euro. Darüber hinaus fällt künftig eine Grundgebühr in Höhe von 60 Euro pro Jahr an.

Die Preise gelten zunächst für die nächsten zwei Jahre. Danach werden sie neu kalkuliert. Zum einen hofft die Gemeinde, dass sich bis dahin die hohen Strompreise wieder normalisiert haben. Die Gemeinde zahlt aktuell dreimal so viel wie bislang - und das für Normalstrom, obwohl sich die Gemeinde gerne für Ökostrom entschieden hätte. "Doch das ist im Augenblick überhaupt nicht machbar", sagt Bürgermeisterin Manuela Heckl. Zum anderen ist die momentane Abwassermenge, die in die Kläranlage nach Neuburg eingeleitet wird und dementsprechend bezahlt werden muss, unerklärlich hoch. "Wir kennen bislang die Ursache dafür nicht", bekennt die Rathauschefin, denn die Hauptkanäle seien alle saniert, ein Leck in den Rohren könne also nicht schuld daran sein.

Aus diesen beiden Gründen wurde der Kalkulationszeitraum kürzer als üblich gewählt. "Wir hoffen, dass sich bis 2025 die Strompreise wieder beruhigen und die Ursache für die hohe Abwassermenge ermittelt ist." Gut möglich also, dass die Rohrenfelser dann wieder etwas weniger Geld für ihr Abwasser bezahlen müssen. (clst)

