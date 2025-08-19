Schützenverein Ballersdorf wählt neuen Vorstand

Vor Kurzem fand die Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Ballersdorf statt. 1. Vorstand Markus Neff konnte dazu 59 Mitglieder im Sportheim Wagenhofen begrüßen. In seinem Jahresbericht blickte Neff auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurück, das von sportlichen Erfolgen, geselligen Veranstaltungen und einem großen Zusammenhalt innerhalb der Schützenfamilie geprägt war. Anschließend legte Kassier Dominik Neff einen detaillierten Kassenbericht vor, der von einer soliden finanziellen Lage des Vereins zeugte. Schriftführerin Lisa Hüttl ergänzte die Rückschau mit einem ausführlichen Bericht über die Aktivitäten und Ereignisse der vergangenen Saison. Ein Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen langjähriger Mitglieder, die von Markus Neff und dem scheidenden 2. Vorstand Michael Daubmeier durchgeführt wurden. 30 Jahre Mitgliedschaft: Reinhold Daubmeier. 50 Jahre Mitgliedschaft: Günter Daubmeier und Rupert Omasreiter senior. Die Neuwahlen der Vorstandschaft erfolgten per Akklamation. Folgende Mitglieder wurden gewählt: 1. Vorstand: Tobias Dittenhauser, 2. Vorstand: Andreas Benz, 1. Kassier: Dominik Neff, 2. Kassier: Silvia Reichart, Schriftführerin: Lisa Hüttl, Beisitzer: Stefan Reichart, Sepp Lösch, Ernst Dittenhauser, Schießwart: Patrick Regele Mit der Amtsübergabe von Markus Neff und Michael Daubmeier an Tobias Dittenhauser und Andreas Benz sowie dem freiwilligen Ausscheiden des bisherigen 2. Kassiers Maik Grünewald geht der Verein gut aufgestellt in die kommende Amtsperiode. Neu im Führungsteam des Schützenverein sind Sepp Lösch, Ernst Dittenhauser und Patrick Regele. Die Versammlung endete in geselliger Runde.

