Der Kunsthofverein Wagenhofen sorgt sich um seine Zukunft

Im lauschigen Grün des Kunsthofes in Wagenhofen fand die diesjährige Mitgliederversammlung des Vereins statt. Im Bericht des Vorstands schilderte die Vorsitzende vor allem die Bemühungen um eine zukunftsorientierte Nutzung der Immobilie des Vereins, die u. a. einen Wohnpark mit Tiny-Häusern vorsah, mit dem bestehenden Gebäude des Kunsthofes als Begegnungs-, Ausstellungs- und Kreativraum. Eine entsprechende Realisierung ist allerdings nach gegenwärtigem Stand unwahrscheinlich, da der neue Bebauungsplan der Gemeinde Wagenhofen dies ausschließt.

Im Finanzbericht vom Kassenwart Renate Wiedemann, wies diese ein Defizit im niedrigen vierstelligen Bereich aus, das sich im Wesentlichen mit den gestiegenen Zinsen für das Darlehen zum Kauf der Kunsthofimmobilie erklärt. Der Kassenprüfer Manfred Hoffmann bescheinigte dem Verein eine ordnungsgemäße Kassenführung und beantragt daraufhin die Entlastung des Vorstands, welches einstimmig erfolgte. Die Neuwahl des Vorstands brachte keine Veränderung, da der alte Vorstand in seinem Amt bestätigt wurde, als 1. Vorsitzende Gabi Wittmann, als Kassenwart Renate Wiedemann und als Schriftführer Gerhard Stiglmair.

In der anschließenden Aussprache wurde auf Anregung von Peter Wiedemann über die weitere Zukunft des Vereins diskutiert. So zwingt die Altersstruktur des Vorstands und der aktiven Mitglieder des Vereins dazu über nachhaltige Lösungsansätze nachzudenken, die in 5 - 10 Jahren wirksam werden müssen. Letzten Endes wurde der Vorstand beauftragt, ein Konzept für die Zukunft zu entwickeln, das unter Umständen eine Übergabe des Kunsthofs an eine Jugendorganisation oder an die Gemeinde prüft. Hierfür sollen Rahmenbedingungen und mögliche Interessenten definiert und geprüft werden. Konkret wurde aber auch noch beschlossen, sich an diversen Ausstellungsprojekten vom Künstler Rainer Röschke im Jahr 2024 und 25 zu beteiligen. (Gerhard Stigmair)