Rohrenfels

vor 16 Min.

Zwei Leichtverletzte bei Rauferei am Sportplatz

Bei einer Auseinandersetzung am Sportplatz in Rohrenfels sind zwei Personen leicht verletzt worden.

Artikel anhören Shape

Sechs junge Leute waren an Allerheiligen in eine Rauferei am Sportplatz in Rohrenfels verwickelt. Der Grund für den Streit ist nicht bekannt.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es laut Polizei am frühen Allerheiligenmorgen gegen 3.20 Uhr am Sportplatz in Rohrenfels gekommen. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei ein 20- und ein 26-Jähriger von vier Jugendliche beziehungsweise Heranwachsende im Alter zwischen 17 und 19 Jahren körperlich attackiert. Bei der Auseinandersetzung in Rohrenfels wurden zwei Personen leicht verletzt Die beiden Angegriffenen erlitten beide bei dem Vorfall leichte Verletzungen. Der Grund für die Auseinandersetzung ist bislang nicht bekannt. Wie die Polizei mitteilt, waren alle Beteiligten deutlich alkoholisiert. (AZ)

Themen folgen