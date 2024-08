Rollerfahrer bremst zu spät und prallt auf Auto

Ein 64 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem Auffahrunfall am Montagvormittag in Beilngries verletzt worden. Der Mann aus dem Kreis Neumarkt war gerade in Beilngries in einer Fahrzeugkolonne unterwegs, als ein 33 Jahre alter Autofahrer vor ihm plötzlich verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremste.

Unfall in Beilngries: Rollerfahrer nach Kollision verletzt

Der 64-Jährige auf dem Roller bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Auto vor ihm auf. Durch den Aufprall zog sich der Rollerfahrer ersten Erkenntnissen zufolge eine Rippenfraktur zu und wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der 33-jährige Autofahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt. An seinem Auto wurde das Heck beschädigt. Hier beläuft sich die Schadenshöhe auf rund 3500 Euro. Der Roller des 64-jährigen wurde an der Front deutlich beschädigt und Betriebsstoffe traten aus. Der entstandene Sachschaden am Roller wird auf etwa 1000 Euro beziffert. Die Reinigung der Fahrbahn und die Verkehrslenkung wurden durch die Feuerwehr Beilngries übernommen. (AZ)