Kriegerdenkmal in Unterstall soll bis Jubiläum saniert werden: Gemeinde unterstützt Vorhaben

Der Krieger- und Kameradenverein Unterstall feiert am Samstag, 20. September, sein 100-jähriges Bestehen. Bis dahin soll das Kriegerdenkmal an der Kirche St. Magnus hergerichtet sein. Die Erneuerung der stark sanierungsbedürftigen Weganlage mit Treppe am Denkmal läuft bereits. Die Gehwegplatten waren lose und wurden vom Krieger- und Kameradenverein entfernt. Die Beteiligten haben auch die Schrift auf den Gedenktafeln erneuert.

Kriegerdenkmal Unterstall soll bis September saniert werden

Jetzt muss ein neuer Bodenbelag verlegt werden. Hierzu hat der Verein verschiedene Angebote eingeholt, das beste liegt bei etwa 14.000 Euro. Da der Verein über keine größeren Mittel verfügt, hat er die Gemeinde um eine komplette Übernahme der anfallenden Kosten gebeten. Der Bergheimer Gemeinderat hat in der jüngsten Sitzung am Montagabend diesen Antrag besprochen. Das Ergebnis laut Stefan Gößl, Geschäftsstellenleiter der VG Neuburg: Die Gemeinde übernimmt 13.000 Euro, der Verein muss somit nur noch rund 1000 Euro selbst stemmen.