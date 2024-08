Fußgängerzone: So geht es weiter mit der Sanierung

Seit vielen Jahren wird in Ingolstadt die Fußgängerzone saniert und neu gestaltet. Mit Bänken, Blumen und vor allen Dingen einem neuen Belag soll sie für mehr Aufenthaltsqualität sorgen und wieder mehr Menschen in die Innenstadt locken.

Wie die Stadt Ingolstadt mitteilt, sind in der Ludwigstraße im dritten Bauabschnitt zwischen Mauthstraße und Schliffelmarkt bei Xaver Mayr die Spartenarbeiten abgeschlossen, jetzt wird der Belag neu gemacht. Bereits seit Anfang Juli sind im westlichen Teil der Ludwigstraße die Arbeiten am Wasser-, Kanal- und Gasnetz beendet. In dieser Woche hat deshalb das Tiefbauamt mit der Herstellung des Pflasters begonnen. Die Arbeiten sollen in drei Bauabschnitten bis zum Frühjahr 2025 abgeschlossen sein. Aufatmen dürften dann insbesondere diejenigen, die ein Geschäft entlang des betroffenen Abschnitts betreiben.

Die Bauarbeiten in der Fußgängerzone in Ingolstadt gliedern sich in drei Abschnitte

Die Bauarbeiten in diesem Bereich sind in drei Abschnitte eingeteilt: Südseite, Nordseite und Mittelstreifen. Da immer in Längsstreifen gearbeitet wird, ist laut einer Mitteilung der Stadt Ingolstadt gewährleistet, dass die Fußgängerzone immer zugänglich ist, auch für den Lieferverkehr und die Rettungskräfte.

Die Geschäfte und Hauseingänge sind weiter erreichbar, allerdings manchmal mit einem kleinen Umweg. Rote Teppiche auf dem Boden weisen den Weg zu den Geschäften.

Die Bauarbeiten beginnen an der Südseite Ecke Mauthstraße/Ludwigstraße (Vinzenz Murr) und bewegen sich dann zunächst auf der Südseite bis zum Schliffelmarkt. Auf dem Paradeplatz ist wieder die Baustelleneinrichtungsfläche mit Steinlager, Containern und Silo. Da die Pflasterarbeiten mit dem Bettungsmörtel sehr witterungsabhängig sind, können sich die Bauzeiten in den einzelnen Baufeldern spontan ändern. Grundsätzlich wird von Montag bis Freitag gearbeitet, an Samstagen soll nicht gearbeitet werden.

Die Arbeiten in der Fußgängerzone in Ingolstadt sind im Frühjahr 2025 fertig

Die Gesamtbauzeit für diesen Abschnitt wird voraussichtlich bis ins Frühjahr 2025 dauern.

Bereits im Frühjahr 2020 waren die letzten Restarbeiten in den ersten beiden Bauabschnitten abgeschlossen worden. Diese reichten vom Paradeplatz bis zur Mauthstraße.

Aufgrund der Corona–Pandemie und der Landesgartenschau, die wegen der Pandemie auf 2021 verschoben worden ist, wurden die Bauarbeiten der Spartenträger erst 2023 wieder aufgenommen und Anfang Juli 2024 abgeschlossen.

Für die gesamte Sanierung der Fußgängerzone hat der Stadtrat ein Budget von 7,4 Millionen Euro genehmigt.(AZ)