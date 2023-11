Konzerte und Shows 2024 in der Saturn-Arena in Ingolstadt

Im Jahr 2024 stehen in der Saturn-Arena in Ingolstadt mehrere Veranstaltungen auf dem Programm. Neben Konzerten und Comedy-Shows findet auch eine Messe statt.

Die Saturn-Arena ist nicht nur das Wohnzimmer des ERC Ingolstadt. In der Mehrzweckhalle finden auch regelmäßig Konzerte statt – vor bis zu 6.200 Zuschauern. Auch für das kommende Jahr sind bereits zahlreiche Veranstaltungen geplant.

Programm in der Saturn-Arena 2024 in Ingolstadt

Musik gibt es unter anderem von Melissa Naschenweng und bei "Rock meets Classic". Zudem stehen die Comedians Torsten Sträter und Sascha Grammel in Ingolstadt auf der Bühne. Das sind alle Veranstaltungen im Überblick:

20. Januar 2024: Martin Rütter

27. Januar 2024: Winterbeats Festival 2024

17. Februar 2024: Bibi & Tina: Die außerirdische Hitparade

24. und 25. Februar 2024: 19. Mittelbayerische Immobilien- und Baumesse

18. April 2024: Rock meets Classic: "Let's Rock Tour 2024"

24. September 2024: Torsten Sträter

28. September 2024: Melissa Naschenweng

14. November 2024: Sascha Grammel

Anfahrt und Parken an der Saturn-Arena

Die Adresse der Saturn-Arena ist Südliche Ringstraße 64, 85053 Ingolstadt. Wer mit dem Auto anreist, sollte die Autobahnausfahrt Ingolstadt/Süd nehmen, rechts in die Manchinger Straße einbiegen und dieser etwa 1,5 Kilometer bis zur Arena folgen. An der Südlichen Ringstraße können Autofahrer der Beschilderung folgen.

Parkplätze gibt es in der fünf Gehminuten entfernten Tiefgarage "Reduit Tilly" (436 Stellplätze), in der Tiefgarage "Congress" (524 Stellplätze, elf Gehminuten) oder TG Theater Ost (676 Stellplätze, elf Gehminuten). Bei Veranstaltungen in der Saturn-Arena wird auf dem Parkplatz der Donautherme eine Parkgebühr in Höhe von zehn Euro erhoben.

Die Veranstaltungshalle ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die Buslinie 52 fährt direkt zur Saturn-Arena. Vom etwa drei Kilometer entfernten Hauptbahnhof kann man mit den Linien 10, 11, 15 oder 44 stadteinwärts bis zur Haltestelle Brückenkopf fahren und dort in die Linie 52 Richtung St. Monika umsteigen.

