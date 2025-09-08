Neuburgs Schatzkästchen: Das Schlossmuseum vereint Kunst und Geschichte

Zum Ende der Sommerferien stellt die Neuburger Rundschau die schönsten, spannendsten und skurrilsten Museen in Neuburg, Schrobenhausen und Ingolstadt vor und beantwortet die wichtigsten Fragen. Was ist dort geboten? Wie viel kostet der Eintritt und wann haben sie geöffnet? Und natürlich die wichtigste Frage: Warum lohnt sich ausgerechnet hier ein Besuch? Diesmal steht das Neuburger Schlossmuseum im Fokus.

Icon vergrößern Die große Grottenhalle ist eine echte Besonderheit mit den unzähligen Muscheln und maritimen Motiven. Foto: Bayerische Schlösserverwaltung, Ulrich Pfeuffer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die große Grottenhalle ist eine echte Besonderheit mit den unzähligen Muscheln und maritimen Motiven. Foto: Bayerische Schlösserverwaltung, Ulrich Pfeuffer

Das Museum befindet sich, wie der Name vermutet lässt, in einem Teil des Neuburger Residenzschlosses. Alleine wegen der besonderen Architektur, welche die Besucherinnen und Besucher dort hautnah erleben können, ist das Schloss als Ausflugsziel lohnend. Schon der große Innenhof und die einzigartige Muschelgrotte bei der Schlossterrasse beeindrucken die Gäste. Im Museum treffen dann auf Neuburg bezogenen Exponate und Kunstschätze aufeinander. So widmet sich ein Teil des Museums dem ehemaligen Pfalzgrafen Ottheinrich, in einem anderen Teil ist die Staatsgalerie untergebracht, wo Flämische Barockmalereien bewundert werden können. Im Kurzinterview stellt Florian Schröter von der Bayerischen Schlösserverwaltung das Neuburger Schlossmuseum vor.

Icon vergrößern Ein imposanter Wirkteppich zeigt Ottheinrichs Pilgerfahrt ins Hl. Land (links, 1541), gewirkt von Christian de Roy. Foto: Bayerische Schlösserverwaltung, Kreativ-Instinkt Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein imposanter Wirkteppich zeigt Ottheinrichs Pilgerfahrt ins Hl. Land (links, 1541), gewirkt von Christian de Roy. Foto: Bayerische Schlösserverwaltung, Kreativ-Instinkt

Was sind die Wurzeln des Museums?

Die Wurzeln des Museums liegen im historischen Gebäude selbst und in der wechselvollen Geschichte des Fürstentums Pfalz-Neuburg, das zwischen Konfessionswandel und dynastischen Verflechtungen ein bedeutendes Kapitel europäischer Geschichte schrieb. Heute sind in den ehemaligen Wohn- und Staatsräumen rund 550 Exponate zu sehen – darunter Porträts, wertvolle Tapisserien, Waffen, Möbel und Kunsthandwerk. Darüber hinaus sind auch die Schlosskapelle, die Grottenanlage und die Sgraffitofassade echte Highlights.

Icon vergrößern Dieses Deckengemälde befindet sich in der Schlosskapelle. Foto: Bayerische Schlösserverwaltung, Achim Bunz Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Dieses Deckengemälde befindet sich in der Schlosskapelle. Foto: Bayerische Schlösserverwaltung, Achim Bunz

Welches ist das älteste Exponat?

Schloss Neuburg an der Donau genießt als ehemalige Residenz des 1505 gegründeten Fürstentums Pfalz-Neuburg eine herausragende Bedeutung. Die imposante Vierflügelanlage mit Arkadenhof entstand an der Stelle einer spätgotischen herzoglichen Burg. Damit ist das Schloss selbst das älteste Exponat, denn die Spuren des mittelalterlichen Herzogsschlosses sind bis heute sichtbar.

Icon vergrößern Der Ottheinrichraum befindet sich im nördlichen Rundturm. Dort finden sich Holztafelbilder aus dem Neuburger Schloss des Hofmalers Peter Gertner, im Vordergrund Pfalzgräfin Susanna, um 1532, aus der Runden Stube (Bayerische Staatsgemäldesammlungen). Foto: Bayerische Schlösserverwaltung, Kreativ-Instinkt Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Ottheinrichraum befindet sich im nördlichen Rundturm. Dort finden sich Holztafelbilder aus dem Neuburger Schloss des Hofmalers Peter Gertner, im Vordergrund Pfalzgräfin Susanna, um 1532, aus der Runden Stube (Bayerische Staatsgemäldesammlungen). Foto: Bayerische Schlösserverwaltung, Kreativ-Instinkt

Welches ist das kurioseste Exponat?

Zu den kuriosesten Objekten zählt die Strickweste Ottheinrichs mit einem stattlichen Brustumfang von über zwei Metern. Seit 2005 ergänzt die Staatsgalerie Flämische Barockmalerei als Filialgalerie der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen das Angebot, die wegen Bauarbeiten voraussichtlich erst wieder ab Samstag, 15. November 2025, zu besichtigen ist. Sie zeigt unter anderem Werke, die einst zur Ausstattung des Schlosses oder Neuburger Kirchen gehörten, darunter die beiden monumentalen Rubens-Altarbilder von 1619 aus der Hofkirche. Einen besonderen Schatz bilden außerdem die liturgischen Textilien aus dem Ursulinenkloster, das Kurfürst Johann Wilhelm auf Wunsch seiner Mutter hin 1698 gründete.

Icon vergrößern Der Laubgang im 1. OG und Sgraffito im 2. OG zeigen biblische Szenen. Links das Urteil Salomos, mittig Esther vor Ahasver, rechts Judith mit dem Haupt des Holofernes. Foto: Bayerische Schlösserverwaltung, Kreativ-Instinkt Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Laubgang im 1. OG und Sgraffito im 2. OG zeigen biblische Szenen. Links das Urteil Salomos, mittig Esther vor Ahasver, rechts Judith mit dem Haupt des Holofernes. Foto: Bayerische Schlösserverwaltung, Kreativ-Instinkt

Welches Exponat ruft die meisten Reaktionen hervor?

Die häufigste Reaktion unserer Besucherinnen und Besucher ist das Erstaunen, wie abwechslungsreich an Schätzen Schloss Neuburg ist – und die Erkenntnis, dass sie beim nächsten Mal mehr Zeit für den Rundgang einplanen sollten.

Icon vergrößern Dies ist ein der Herzoginwitwe Maria Amalia gewidmeter Raum, mit Wandvertäfelung um 1870. Zu sehen ist unter anderem der Schreibsessel aus dem Audienzzimmer der Herzogin. Foto: Bayerische Schlösserverwaltung, Kreativ-Instinkt Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Dies ist ein der Herzoginwitwe Maria Amalia gewidmeter Raum, mit Wandvertäfelung um 1870. Zu sehen ist unter anderem der Schreibsessel aus dem Audienzzimmer der Herzogin. Foto: Bayerische Schlösserverwaltung, Kreativ-Instinkt

Welcher Gast ist besonders in Erinnerung geblieben und warum?

Als Bayerische Schlösserverwaltung freuen wir uns über jeden Gast, vom kunsthistorisch interessierten Besucher bis zu den jüngsten Entdeckern, für die ein spezieller Kinderbogen zur spielerischen Erkundung gleich an der Schlosskasse oder bereits vorab im Internet bereitliegt.

Icon vergrößern Auch von oben erkennt man sofort die Imposanz des Neuburger Residenzschlosses. Die Schlossterrasse ist gut zu sehen. Foto: Bayerische Schlösserverwaltung, Kreativ-Instinkt Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch von oben erkennt man sofort die Imposanz des Neuburger Residenzschlosses. Die Schlossterrasse ist gut zu sehen. Foto: Bayerische Schlösserverwaltung, Kreativ-Instinkt

Welches Exponat hätten Sie gerne in Ihrem Museum?

Auf die Frage, welches Exponat wir uns noch für Schloss Neuburg wünschen würden, lässt sich nur antworten: Das Schloss ist bereits sehr reich und vielfältig ausgestattet. Natürlich gibt es immer Kunstwerke, die eine Sammlung ergänzen könnten, doch in Neuburg ist es gerade die Fülle der Kunstwerke, die den besonderen Reiz des Besuchs ausmacht.

Icon vergrößern Die Große Dürnitz im Westflügel oder Ottheinrichbau erlaubt einen beeindruckenden Blick von der Fürstenestrade in die Gewölbehalle nach Nordwesten. Foto: Bayerische Schlösserverwaltung, Herrmann U. Pfeuffer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Große Dürnitz im Westflügel oder Ottheinrichbau erlaubt einen beeindruckenden Blick von der Fürstenestrade in die Gewölbehalle nach Nordwesten. Foto: Bayerische Schlösserverwaltung, Herrmann U. Pfeuffer

Neuburger Schlossmuseum Adresse: Residenzstraße 2, 86633 Neuburg an der Donau Öffnungszeiten: Im Zeitraum vom 1. April bis 30. September: Dienstag bis Sonntag vom 9 Uhr bis 18 Uhr

Im Zeitraum vom 1. Oktober bis 31. März: Dienstag bis Sonntag von 10 Uhr bis 16 Uhr

Feiertage: Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag, Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt und Tag der Deutschen Einheit jeweils von 9 Uhr bis 18 Uhr

An Heilige Drei Könige, Allerheiligen und am 2. Weihnachtsfeiertag jeweils von 10 Uhr bis 16 Uhr Eintritt: Erwachsene: 6 Euro

Ermäßigter Eintritt: 5 Euro (geschlossene Reisegesellschaften und Besuchergruppen mit mindestens 15 zahlenden Teilnehmern, Teilnehmer an Betriebsausflügen, Studenten, Kursteilnehmer des Goethe-Instituts, Personen ab 65 Jahren, Mitglieder vom Deutschen Verband für Kunstgeschichte, des Berufverbandes Bildender Künstler sowie Mitglieder der Vereinigung Bildender Künstlerinnen und Künstler in ver.di Bayern, Helfer des freiwilligen sozialen Jahres sowie Teilnehmer des freiwilligen ökologischen Jahres, Freiwillig Wehrdienst Leistende und Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligengesetz, Schwerbehinderte)

Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt