Tierischer Diebstahl: Unbekannte klauen acht Schafe

In der Nacht auf Donnerstag, 17. Oktober, sind insgesamt acht Schafe aus einem umzäunten Bereich eines Feldes an der Ochsenmühlstraße in Ingolstadt gestohlen worden. Da der Zaun selbst unbeschädigt ist, schließt die Polizei aus, dass die Tiere entlaufen sein könnten.

In Ingolstadt wurden acht Schafe gestohlen

Dem Schäfer entstand ein Schaden von 1000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Aufenthalt der Schafe geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 in Verbindung zu setzen. (AZ)