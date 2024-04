Frontal gegen Lkw: 19-Jähriger stirbt an der Unfallstelle

Ein 19-Jähriger kommt am Mittwochmittag bei Eichstätt auf die Gegenfahrbahn. Dort rammt er frontal einen Lkw. Der junge Fahrer stirbt.

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag auf der Staatsstraße zwischen Eichstätt und Schernfeld gekommen. Ein 19-Jähriger war auf Höhe des Dorfes Birkfeld gegen 12.40 Uhr mit einem Lkw zusammengestoßen. Der junge Mann starb an der Unfallstelle.

Wie die Polizei Eichstätt mitteilt, war der 19-Jährige aus dem Landkreis Eichstätt mit seinem Golf die Staatsstraße von Eichstätt kommend in Richtung Schernfeld unterwegs. Kurz vor der Einfahrt nach Birkhof, kam er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Durch den heftigen Aufprall wurde der 19-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden.

Frontalzusammenstoß bei Schernfeld: Für den 19-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

Doch die Hilfe kam für ihn zu spät. Er hatte sich bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 57-jährige Nürnberger Lkw-Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in die Klinik nach Kösching gebracht.

Für die weiteren Ermittlungen wurden die beiden total beschädigten Unfallfahrzeuge, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, sichergestellt und in Verwahrung genommen, so die Polizei Eichstätt. Die Spurensicherung an der Unfallstelle wurde von einem Gutachter durchgeführt. Die Staatsstraße bleibt bis zum Abschluss der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Verkehrslenkung wurde durch die Feuerwehren Eichstätt, Schernfeld und Sappenfeld übernommen. (AZ)

