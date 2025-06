Erstmals keine Holzabzeichen: So kommen die Armbändchen aus Stoff am Schloßfest an

Erstmals fungieren in diesem Jahr nicht mehr die beliebten Holzplaketten als Einlassticket, sondern stattdessen spezielle Armbändchen aus Stoff, wie man sie auch von Festivals kennt. Nostalgiefans konnten die Plaketten allerdings trotzdem für jeweils zwei Euro erwerben. Die insgesamt 7000 Stück waren aber bereits am Samstagnachmittag ausverkauft – etwa 2500 davon gingen schon vorab an ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, wie Marktvogt Friedhelm Lahn erzählt. Die Bändchen dagegen kamen am Schloßfest eher nicht so gut an.

„Gibt es denn die schönen Holzabzeichen nicht mehr?“, fragt etwa ein Besucher. Die Marketenderinnen am Nadelöhr und an den anderen Zugängen könnten schier Strichliste führen, so oft, wie sie diese Frage gestellt bekommen. Vor allem den eingefleischten Besuchern gefällt die neue Regelung nicht: „Hätte man denn keine andere Option finden können? Das passt doch überhaupt nicht zum Schloßfest“, sagt eine Neuburgerin und streift sich mit skeptischem Blick das Band um das Handgelenk. Unzählige Holzabzeichen aus den Vorjahren zieren ihren Rock, nun hätte das diesjährige ihre Sammlung erweitern sollen. „Aber immerhin kann man sie so kaufen und der Preis ist okay“, sagt sie, legt zwei Euro auf die Kasse und ergänzt: „Die Bändchen sind trotzdem einfach unpassend.“

Ob es am zweiten Wochenende wieder Holzabzeichen gibt, ist noch nicht klar

Ähnlich geht es einem Ehepaar aus Hamburg. Alle zwei Jahre kommen sie zum Renaissance-Spektakel aus dem Hohen Norden nach Neuburg – selbstverständlich in passender Kluft, an der ebenfalls unzählige Holzabzeichen hängen. „Kann ich mir das auch um das Fußgelenk wickeln, dann sieht man es nicht so“, sagt der Mann und lacht. Ob es für das zweite Wochenende wieder Holzabzeichen zu kaufen gibt, ist noch nicht klar. „Wir werden versuchen, welche zu bekommen“, sagt Lahn.

