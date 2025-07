Der Hauptmann der Marstallwache hört auf – sein Nachfolger steht schon bereit

Wenn die Marstallwache marschiert, ist er vorne mit dabei. Mit Kommandostimme, Übersicht und einem Blick für jedes Detail. Seit 2007 ist Jürgen Schimek Hauptmann der Marstallwache, dem Verein, der beim Schloßfest für Sicherheit, Aufbau und Organisation im gesamten Marstall zuständig ist. Doch bald ist Schluss – nicht sofort, nicht ganz, aber absehbar: 2027, beim nächsten Schloßfest, wird Schimek zum letzten Mal seine Truppe durch das Marstalltor führen. Danach übergibt er am ersten Freitag des kommenden Schloßfests das Kommando.

Marstallwache auf dem Neuburger Schloßfest: Hauptmann Jürgen Schimek hört auf

Ganz zurückziehen will sich der 50-Jährige aber noch nicht. Erst kürzlich wurde er für den Vorstand des Vereins designiert. „Die wollten mich einfach nicht loswerden“, sagt er mit einem herzhaften Lachen. „Ich bleibe in Rat und Tat dabei – aber ich will mich nicht einmischen, nur wenn ich gefragt werde.“ Nach über 30 Jahren in der Wache dürfte sein Rat geschätzt sein. Denn Schimek kennt den Verein wie kaum ein anderer: 1991 trat er bei, 1997 wurde er stellvertretender Hauptmann, 2007 übernahm er die Führung. „Es ist einfach Zeit, dass jetzt Jüngere nachrücken. Ich bin langsam zu alt und will das Ganze im Guten beenden.“

Sein Nachfolger steht auch schon bereit: Florian Huber ist Mitte dreißig und seit 2003 Mitglied bei der Marstallwache. Erst kürzlich wurde er zum Leutnant befördert. In den vergangenen Schloßfesten hat Huber bereits als „Spieß“, also als zweiter Mann hinter dem Hauptmann, Verantwortung übernommen. „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe“, sagt Huber. „Wir sind inzwischen eine starke, harmonische Truppe. Da gibt es nichts, was ich grundlegend ändern will.“

Führungswechsel bei der Marstallwache: So denkt der neue Hauptmann über seine Rolle

Dass er als Hauptmann auch für Kompromisse und Repräsentation zuständig sein wird, ist ihm bewusst. „Ich glaube, ich habe in den letzten Jahren ein gutes Standing aufgebaut. Und ich habe ja gesehen, was Jimmy alles geleistet hat.“ Jimmy – so nennen Jürgen Schimek viele in der Truppe – hat den Verein nicht nur personell gestärkt, sondern auch finanziell. „Früher mussten wir das Zelt selbst zahlen, jeder hat was draufgelegt. Heute sind wir finanziell völlig unabhängig. Das ist sein Verdienst“, lobt Huber.

Zur Marstallwache gehören aktuell rund 60 Aktive, mit Kindern und Familienmitgliedern sogar über 70. Sie organisieren unter anderem den Aufbau der Reitbahn, bei dem allein 100 Tonnen Sand herangeschafft werden. „Früher waren wir 13 Leute“, erinnert sich Schimek. „Da bist du nie rausgekommen. Heute haben wir eine Führungsriege, verteilen Aufgaben. Aber als Hauptmann hab ich immer den Hut auf.“

30 Jahre Engagement: So blickt Schimek auf seine Zeit bei der Marstallwache zurück

Ein paar besondere Momente aus den vielen Jahren? „Früher hatten wir einen verrückten Hofnarr. Der hat mit den Kindern den ‚Schweinetanz‘ gemacht – sich im Sand wälzen, rumkugeln. Die Eltern waren entsetzt, aber das war legendär!“, sagt Schimek und lacht. Auch die Freundschaften mit anderen Gruppen, wie den Neuburger Landsknechten oder dem Fanfarenzug, seien für ihn das Herz des Schloßfests. „Man kennt sich, man hat eine besondere Verbindung. Nach neun Schloßfesten als Hauptmann ist da einfach ein besonderes Verhältnis zu vielen Akteuren.“

Icon Vergrößern Mit einem lachenden und einem tränenden Auge blickt der scheidende Hauptmann der Marstallwache, Jürgen Schimek, auf sein Vermächtnis. Foto: Paul Pfaffel Icon Schließen Schließen Mit einem lachenden und einem tränenden Auge blickt der scheidende Hauptmann der Marstallwache, Jürgen Schimek, auf sein Vermächtnis. Foto: Paul Pfaffel

Ganz verabschieden wird sich der scheidende Hauptmann, aber kommende Vorstand also nicht. „Ich freue mich darauf, mir auch mal was anderes auf dem Schloßfest anzuschauen. Ich war 30 Jahre nur im Marstall – vieles, was im Schlosshof passiert, kenne ich gar nicht.“ Dass er seinem Nachfolger vertraut, zeigt nicht nur die geplante Übergabe. Auch im Gespräch ist der Ton freundschaftlich und emotional. „Wir kennen uns seit ewig. Wir können streiten, wir können lachen – und wir vertrauen uns“, sagt Huber. Diese Worte seines ehemaligen Knappen bedeuten Schimek viel – er kämpft mit den Tränen.

Denn das ist es wohl, was diese Wache ausmacht: das Mitmachen. Das Miteinander. Und dass Abschied nicht unbedingt Abschied bedeuten muss.