„Schockanruf“ und „falscher Polizist“: Betrüger erbeuten Münzen und Goldbarren

Mit den beiden mittlerweile bekannten Maschen „Schockanruf“ und „falscher Polizeibeamter“ haben Betrüger am Donnerstag in Rohrenfels und Ingolstadt versucht, an Bargeld zu gelangen. Wie die Polizei mitteilt, erhielt in den Mittagsstunden zunächst ein in Rohrenfels wohnender Mann einen Anruf von einer angeblichen Polizistin, die sich über im Haus befindliche Wertgegenstände informierte.

Rohrenfelser übergibt Münzen und Goldbarren an Betrüger

Die bislang unbekannte Täterin gab vor, bei der Festnahme einer Einbrecherbande wäre eine Liste aufgefunden worden, auf der auch die Adresse des Rohrenfelsers vermerkt war. Es würde nun ein Polizeibeamter vorbeikommen, um für den Fall eines Diebstahls Fotos von allen Wertgegenständen zu machen. Gegen 13.15 Uhr erschien schließlich ein Mann vor dem Anwesen des Geschädigten. Der Rohrenfelser hatte zu diesem Zeitpunkt bereits Goldbarren und Münzen im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrags in einer Geldkassette vorbereitet.

Der unbekannte Täter entriss dem überrumpelten Mann die Kassette und flüchtete zu Fuß. Eine umgehend eingeleitete Fahndung durch Kräfte der Polizei Neuburg an der Donau verlief ergebnislos. Die Polizei beschreibt den Täter als männlich, circa 25 Jahre alt, dunkle kurze Haare, circa 178 cm groß, südländischer Typ, bekleidet mit einer Jeans und einem blauen Sweatshirt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, diese unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.

Aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert Betrug in Ingolstadt

Ein zweiter Betrugsversuch in Ingolstadt blieb dank einer aufmerksamen Bankangestellten erfolglos. Nach Angaben der Polizei erhielt dort eine Rentnerin einen Anruf, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Nun wären 20.000 Euro Kaution zu zahlen, um eine sofortige Haft abzuwenden. Die Ingolstädterin begab sich daraufhin zu ihrer Bankfiliale, um den geforderten Geldbetrag abzuheben. Eine aufmerksame Mitarbeiterin durchschaute den Betrug und verständigte per Notruf die Polizei. Die Täter konnten laut Polizei zwar nicht ermittelt werden, dafür konnte ein Schaden für die Rentnerin abgewendet werden. (AZ)