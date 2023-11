Lange Nacht und neue Technik: So fällt die Jahresbilanz des Kreisbrandrats aus

Bei der Herbstdienstversammlung der Feuerwehrkommandanten zieht die Kreisbrandinspektion Neuburg-Schrobenhausen Bilanz. Neben Dankesworten gibt es auch einige Ehrungen.

Zu ihrer diesjährigen Herbstdienstversammlung haben sich die Feuerwehr-Kommandanten und deren Stellvertreter auf Einladung des Kreisfeuerwehrverbands Neuburg-Schrobenhausen heuer im Gasthaus Daferner in Schönesberg getroffen. Nach den Grußworten von Ehekirchens Bürgermeister Günter Gamisch, Landrat Peter von der Grün sowie dem Bericht von Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier standen die Ehrungen langjähriger Mitglieder auf dem Programm.

Rathauschef Gamisch bedankte sich für die Leistungen der Feuerwehrleute, „die neben Leben auch Sachwerte schützen“ und wünschte sich, dass die Aktiven „immer gut und gesund vom Einsatz zurückkommen“.

Kreisbrandinspektion Neuburg-Schrobenhausen zieht Jahresbilanz

„Heute trifft sich hier die geballte Sicherheitskompetenz“, bemerkte Landrat Peter von der Grün. „80 Feuerwehren, zwei Werk- und Betriebsfeuerwehren und rund 4000 Feuerwehrleute sind im Landkreis aktiv.“ Er sei dankbar, dass sie sich der Verantwortung stellen und erinnerte an die Großübungen bei MBDA in Schrobenhausen und in Traunstein (Katastrophenschutzübung), die wichtig für die Vorbereitung auf Großschadensfälle seien. „Gute Ausbildung und Ausstattung sind unerlässlich“, betonte der Kreischef und bedankte sich bei den Familien, die hinter den Feuerwehrleuten stünden.

Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier erinnerte an die „Lange Nacht“ der Feuerwehren, die zum zweiten Mal stattfand und an der elf Feuerwehren aus dem Landkreis teilnahmen. Er mahnte, dass nach dem BayFwG die Gemeinden den Feuerwehren Dienstbekleidung bereitzustellen hätten und außerdem Sorge tragen, dass die notwendigen Führerscheine in ausreichender Zahl vorhanden und die damit verbundenen Kosten zu übernehmen seien. „Die digitale Alarmierung läuft im Moment parallel zur analogen. Seit 4. Juni dieses Jahres nutzt die Kreisbrandinspektion die neue Technik“, informierte Stefan Kreitmeier.

Klaus Gastl und Peter Mayer zu neuen Ehrenmitgliedern ernannt

Zu Ehrenmitgliedern wurden Klaus Gastl und Peter Mayer ernannt. Gastl ist seit zwölf Jahren Kreisbrandmeister und Peter Mayer war sechs Jahre Kreisbrandmeister sowie zwölf Jahre Kreisbrandinspektor.

Verabschiedet wurden drei Kommandanten: Christian Richter von der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Feldkirchen (sechs Jahre Vize-Kommandant) erhielt die bronzene Ehrennadel, Erich Pradel von der FFW Langenmosen für sechs Jahre Kommandant und 22 Jahre Stellvertreter die Ehrennadel in Gold. Reinhard Stark, ebenfalls Langenmosen, agierte sechs Jahre als stellvertretender Kommandant (Ehrennadel in Bronze).