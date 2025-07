Praktische Kunstwerke aus Holz: Schreinernachwuchs aus der Region zeigt seine Gesellstücke

Lena Schwinger sitzt an ihrem Schminktisch – allerdings hat die junge Schreinerin keinen Lippenstift in der Hand, sondern eine Bohrmaschine. Was nicht wundert, wenn man weiß, dass sie nach dreijähriger Ausbildung eben diesen Tisch als Gesellenstück gefertigt hat. Nun legt sie letzte Hand an die Details. Direkt neben ihr ist Lukas Koller an seiner selbst entworfenen Garderobe beschäftigt. Lena und Lukas sind zwei der Azubis aus dem Schreinerhandwerk, die am Sonntag, 20. Juli, ihre Gesellenstücke in der Regens-Wagner-Berufsschule in der Michael-Thalhofer-Straße 11 in Schrobenhausen ausstellen. Dort werden von 10 bis 16 Uhr wieder einige hochinteressante Möbelstücke zu besichtigen sein.

