16-Jährige fährt unter Drogeneinfluss mit Roller in Auto

Ein 39-jähriger Schrobenhausener wollte am Freitag gegen 18.20 Uhr in der Michael-Thalhofer-Straße in Schrobenhausen mit seinem Auto rückwärts in eine Einfahrt rangieren. Bevor der Fahrer das Manöver starten konnte, fuhr plötzlich ein Roller in die Fahrertür des Autos. Der Roller kam von links und wurde von einem 16-jährigen Mädchen aus dem Landkreis Pfaffenhofen gelenkt. Hinter der Fahrerin saß eine ebenfalls 16-Jährige aus dem Landkreis Pfaffenhofen. Beide Mädchen stürzten mit dem Roller. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme stellten die Kollegen der PI Schrobenhausen fest, dass die Jugendliche unter dem Einfluss von THC (Cannabis) den Roller gesteuert hat. Zur Beweissicherung wurde bei der Fahrerin eine Blutentnahme im Krankenhaus Schrobenhausen durchgeführt. Durch den Sturz mit dem Roller zog sich die Fahrerin eine Schürfwunde am Bein zu, berichtet die Polizei. Ihre Sozia blieb unverletzt. Am Auto wurde durch den Anstoß die Fahrertür beschädigt. Bei der weiteren Überprüfung der jungen Fahrerin stellte sich zudem noch heraus, dass sie die erforderliche Führerscheinklasse nicht besitzt. Weiter ergaben sich an der Unfallstelle Hinweise dahingehend, dass der beim Unfall benutzte Roller wenige Minuten zuvor von einem 15-jährigen Jugendlichen aus Schrobenhausen auf öffentlichem Verkehrsgrund gefahren worden war. (AZ)

