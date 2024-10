75-Jähriger fährt mit Auto 80-Jährige an

Am Samstag um 9.55 Uhr kam es in der Augsburger Straße in Schrobenhausen auf Höhe der Ausfahrt des Kaufland-Parkplatzes zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 80-jährige Schrobenhausenerin stand auf dem Gehweg auf Höhe der Ausfahrt und wollte, ihr Fahrrad schiebend, die Augsburger Straße überqueren, was ihr aufgrund des Verkehrsaufkommens nicht möglich war. Plötzlich fuhr der Frau von hinten ein Auto auf, dessen 75-jähriger Fahrer aus Weilach in die Augsburger Straße einbiegen wollte. Der Autofahrer hatte die Frau vermutlich übersehen. Die 80-Jährige kam dabei zum Sturz und zog sich Gesichtsverletzungen zu. Deshalb kam sie zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus Schrobenhausen, wie die Polizei mittelt. Den Autofahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (AZ)

