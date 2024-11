Autofahrer betrunken auf B 300 unterwegs

Am Freitag gegen 20.50 Uhr meldete sich ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizeiinspektion Schrobenhausen. Dieser Zeuge gab an, dass vor ihm auf der B 300 in Richtung Ingolstadt ein schwarzer Skoda fahre, welcher immer wieder auf die Gegenfahrbahn fuhr und dann wieder nach rechts ins Bankett raus lenkte. Diese unsichere Fahrweise wiederholte sich. Zu einer Gefährdung mit Fahrzeugen aus dem Gegenverkehr sei es aber nicht gekommen. Eine Streifenbesatzung der PI Schrobenhausen unterzog im Anschluss den Fahrer des Skodas einer Verkehrskontrolle. Dabei konnte bei dem 45-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg Alkoholgeruch wahrgenommen werden, berichtet die Polizei. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis, das sich im Bereich einer Straftat befand. Im Krankenhaus Schrobenhausen wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt. Neben der Strafanzeige und dem Entzug der Fahrerlaubnis kommt eine weitere Anzeige hinzu, da der 45-Jährige, während der Kontrolle, mehrfach die Polizeistreife beleidigte. (AZ)

