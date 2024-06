Caritasverband hilft Hochwasser-Geschädigten mit Rat und Tat

Ob Anträge für finanzielle Hilfen, Hausrat oder psychischer Beistand - die Caritaszentren in Neuburg und Schrobenhausen helfen vom Hochwasser betroffenen Menschen.

Der Caritasverband Neuburg-Schrobenhausen unterstützt zusammen mit der Vorweihnacht der guten Herzen, dem Dekanat Neuburg-Schrobenhausen und der Kartei der Not vom Hochwasser betroffene Menschen bei der Beantragung schneller finanzieller Hilfen. Ebenso unterstützt die Caritas Betroffene aus dem ganzen Landkreis bei der Beantragung der staatlichen Soforthilfe.

Wer aus Schrobenhausen oder den Umland-Gemeinden kommt und Kleidung oder Hausrat benötigt, kann werktags zwischen 9 und 15 Uhr in der Bartengasse 6 in Schrobenhausen vorbeikommen. Telefonisch erreichbar sind die Caritasberatungszentren in Neuburg unter 08431/ 6488-0 und in Schrobenhausen unter 08252/ 9673-0

Hochwasser: Caritas bietet fachliche, materielle und psychische Hilfe

Menschen, die aufgrund der Erfahrungen der letzten Tage mit jemandem reden wollen – weil sie sich isoliert oder verzweifelt fühlen oder ihnen ihre Situation ausweglos erscheint – können sich unter den angegebenen Kontaktdaten bei den Caritaszentren in Neuburg oder Schrobenhausen melden. Der Caritasverband steht allen Menschen in Not mit seinen Beratungsdiensten und den genannten Hilfen zur Verfügung.

Wer Betroffene mit einer Spende unterstützen möchten, kann dies auf folgendes Konto tun: Caritasverband Neuburg-Schrobenhausen, Sparkasse Neuburg-Rain, IBAN: DE81 7215 2070 0000 0040 51, Verwendungszweck „Hochwasser 2024“. (AZ)