In Schrobenhausen wird eine neue Asylunterkunft gebaut

Weil die Unterkünfte in Peutenhausen und Aresing noch dieses Jahr wegfallen, baut der Freistaat 2023 ein Asylbewerberheim. Es wird etwa halb so groß wie das in Neuburg.

Die Stadt Schrobenhausen wird voraussichtlich schon nächstes Jahr eine Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Asylbewerber bekommen. Das bestätigt die Regierung von Oberbayern auf Nachfrage. Sie soll Ersatz für die bisherigen Standorte in Peutenhausen und Aresing sein, die bereits im Laufe dieses Jahres aufgelöst werden.

Die Gemeinschaftsunterkunft soll in der Nähe des Kreiskrankenhauses am „Kartoffelkreisel“ entstehen. Das Grundstück gehört der Stadt, die Kosten für den Neubau übernimmt der Freistaat. Der Standortwahl sei eine intensive Abstimmung mit der Stadt Schrobenhausen und dem Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen vorausgegangen, heißt es in einer Stellungnahme der Regierung von Oberbayern. Es bestehe politisches Einvernehmen vor Ort und mit der Behörde, dass das Projekt auf etwa 120 Bewohnerinnen und Bewohner ausgerichtet werden soll. Das Vorhaben befinde sich aktuell im Stadium „sehr konkreter Planungen“. Das heißt: Das Staatliche Bauamt Ingolstadt ist bereits mit den Plänen für einen Bau in Holzmodulbauweise beauftragt, und es sei angestrebt, das Projekt noch im Laufe des kommenden Jahres zu realisieren.

Hintergrund für den Neubau ist, dass die bisherigen Unterkunftsmöglichkeiten wegbrechen. Die alte Grundschule in Schrobenhausen wurde bereits vor einem Jahr geräumt, weil das Gebäude in einem völlig desolaten Zustand ist. Ende September bzw. Ende Oktober laufen nun auch die Mietverträge für die ehemaligen Gaststätten in Peutenhausen und Aresing aus, die in den vergangenen Jahren als dezentrale Unterkünfte genutzt worden waren. Das Gebäude in Aresing ist bereits leer, in Peutenhausen leben nur noch vier Menschen. Die Asylbewerber wurden bzw. werden noch auf andere dezentrale Unterkünfte verteilt.

Neue Gemeinschaftsunterkunft in Schrobenhausen ersetzt dezentrale Unterkünfte

Als Ersatz dafür soll nun ein neues Asylbewerberheim gebaut werden – so, wie es auch in Neuburg zuletzt geschehen ist. Nachdem die Gemeinschaftsunterkunft wegen des THI-Campus’ geschlossen werden musste, hat der Freistaat an der Nördlichen Grünauer Straße ein neues Gebäude für bis zu 250 Geflüchtete gebaut. Jetzt soll eine ganz ähnliche Unterkunft auch in Schrobenhausen entstehen, wenngleich nur etwa halb so groß.

Für Schrobenhausens Bürgermeister Harald Reisner ist mit diesem Vorhaben die Grenze der Hilfsbereitschaft seitens der Stadt erreicht. „Wir müssen aufpassen, dass es nicht zu viel wird“, sagt er. Denn neben der neuen GU wird das Containerdorf an der Bürgermeister-Götz-Straße noch bis 28. Februar 2025 bestehen bleiben, das ebenfalls Platz für rund 100 Menschen bietet, derzeit aber nicht voll ausgelastet ist. Und hinter dem Kreiskrankenhaus ist schon ein weiteres Projekt geplant: Der Landkreis wird dort ein Containerdorf für 100 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bauen. Vorwiegend Frauen und deren Kinder sollen dort eine Bleibe finden.

Auch wenn der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine im Augenblick zurückgeht – generell scheint es so, dass die Flüchtlingsbewegung nicht nachlässt. Wie die Regierung von Oberbayern dem Landratsamt mitgeteilt hat, nehme der Zustrom aus Ländern wie Syrien, Afghanistan oder dem Irak wieder zu. Der Landkreis solle sich deshalb mit entsprechenden Unterkünften wappnen.