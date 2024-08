Polizei kontrolliert mehrere alkoholisierte Autofahrer

Am Freitagmittag wurden an der Staatstraße 2044 bei Karlskron Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. In diesem Rahmen wurde ein 49-Jährige aus dem Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz angehalten, da er 129 km/h bei erlaubten 100 km/h fuhr, berichtet die Polizei. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Autofahrer Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm unterbunden. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Er muss mit 500 Euro Bußgeld, zwei Punkten im Fahreignungsregister und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Am Freitagabend wurde ein 45-Jähriger aus Hohenwart bei Waidhofen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte ein Atemalkoholwert von deutlich über 1,1 Promille festgestellt werden. Auch ihm hat die Polizei die Weiterfahrt unterbunden. Bei dem Autofahrer wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Er musste den Führerschein sofort abgeben und muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten, teilt die Polizei mit.

Am Samstag gegen 0.30 Uhr führt die Polizei in Schrobenhausen bei einem 40-Jährigen Autofahrer eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Dabei konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Dem Autofahrer aus Schrobenhausen wurde die Weiterfahrt ebenfalls unterbunden. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit 500 Bußgeld, zwei Punkten im Fahreignungsregister und ein Monat Fahrverbot. (AZ)