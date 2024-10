Kreisräte fordern „Blankoscheck“ für das Kreiskrankenhaus

Peter von der Grün wurde von Kreisräten erneut ermahnt, seine Arbeit zu tun. Dieses Mal ist es die siebenköpfige Kerngruppe, die sich thematisch dem Kreiskrankenhaus Schrobenhausen widmet und die dem Landrat am Donnerstag in der Sitzung des Gesundheitsausschusses ein Schreiben übergeben hat. Neben Elfriede Müller, Thomas Mack (beide CSU), Werner Widuckel (SPD), Harald Reisner und Shahram Tabrizi (beide FW) gehören der Gruppe auch die beiden Landrats-Stellvertreterinnen Rita Schmidt (CSU) und Sabine Schneider (SPD) an. Sie befürchten, dass aufgrund verspäteter Beratungen bis Ende dieses Jahres kein genehmigungsfähiger Kreishaushalt vorliegen wird, was die Finanzierung des Kreiskrankenhauses gefährden könnte.

In ihrem Brief kritisieren die Kreisräte den Landrat einerseits für die nach wie vor fehlenden Sparvorschläge für den Haushalt 2025 und andererseits für seine Verhandlungsführung bei der Umstrukturierung der Krankenhäuser in der Region. „Wichtige Gespräche mit den möglichen Partnern in der Region werden nur schleppend geführt“, heißt es in dem Schreiben, darüber hinaus würde es an einer transparenten Kommunikation zwischen ihm und den politischen Gremien mangeln.

Kreisräte fordern Finanzierungssicherheit für das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen

Die Kerngruppen-Mitglieder bezweifeln, dass im Dezember ein Haushaltsentwurf vorliegen wird, dem die Mehrheit des Kreistags zustimmen könnte. Schon jetzt bahnt sich wieder Ärger an, weil insbesondere nach Meinung der Bürgermeister die Beratungen über notwendige Einsparungen längst hätten beginnen müssen, Peter von der Grün aber entsprechende Vorschläge bislang schuldig blieb. Das Problem: Solange der Kreishaushalt nicht genehmigt ist, kann der Landkreis nur in begrenztem Maße Geld ausgeben. Das gilt insbesondere für laufende Verpflichtungen, wie zum Beispiel Sozialleistungen oder Personalausgaben, nicht jedoch, um die Liquidität des Kreiskrankenhauses zu sichern. Aus diesem Grund fordern die Kreisräte, dass der Landkreis vorsorglich zugunsten des Krankenhauses eine Patronatserklärung (eine Art Blankoscheck) abgibt oder eine notwendige Kreditaufnahme durch eine Bürgschaft absichert. „Es ist Ihre Aufgabe, die erforderlichen Gespräche zu führen und Genehmigungen zu erhalten. Nur so kan der Kreistag die erforderlichen Beschlüsse fassen.“